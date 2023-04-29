مطار مرسى علم يستقبل 41 رحلة اليوم.. تقل نحو 8 آلاف سائح

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم، 41 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل نحو 8 آلاف سائح جنسيات مختلفة من 9 دول، ضمن 142 رحلة من المقرر وصولها خلال الأسبوع الجاري، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مطار مرسى علم يستقبل 41 رحلة طيران

أشار مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، تبين وصول 41 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 9 دول أوربية، تقل آلاف السياح، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، عن استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السائحين اليوم، من مختلف الجنسيات الأجنبية «ألمانيا، إيطاليا، بولندا، التشيك، هولندا، سويسرا، بلجيكا، سلوفاكيا، والنمسا».