وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي يزور مدرسة القديس يوسف بالقاهرة

زار وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، يرافقهم وفد من السفارة الفرنسية بالقاهرة، مدرسة القديس يوسف بالقاهرة، اليوم السبت، وحضروا طابور الصباحي للمدرسة.

وقال ‏Bruno RETAILLEAU‏ عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، إن التعليم هو أساس التقدم الحضاري للدول فهو ليس فقط مجرد دروس وكلمات تقال خلال اليوم الدراسي، مضيفا أنها تساعد على الحصول على تربية وتعليم عالي الجودة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تعلم اللغة الفرنسية التي تشغل مكانة خاصة وبقيت لمدة قرون تحمل لقب «لغة الدبلوماسية»، مضيفا أنه يحيي ما شاهده اليوم من حوار الأديان الواضح في تنوع الانتماءات الدينية للطلبة والمعلمين، وهو ما يحرص عليه الرهبان القائمين على المدرسة، بالإضافة إلى حضور عدد من الكهنة ورجال الدين الإسلامي، وهو ما يدل على وجود مستقبل باهر لمصر.

وقال أحمد حلمي رئيس مجلس الآباء بالمدرسة، إن هذه المدرسة تخرج منها الكثير من المشاهير، وعلى مر السنوات استطاعت تكون نبراسا ينير للجميع طريق العلم.