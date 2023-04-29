ألمانيا تخطط لإنتاج 250 ألف قذيفة مدفعية لتقديمها إلى أوكرانيا

أفادت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية الرسمية ، اليوم السبت، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن ألمانيا تخطط لإنتاج 250 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم للجيش الأوكراني، وهو ما يمثل ربع إجمالي كمية الذخيرة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديمها لأوكرانيا في الفترة المقبلة.

وذكرت الوكالة أنه جرى الإعلان عن اقتراح إنتاج مثل هذا العدد من المقذوفات لأوكرانيا في اجتماع لمديري شركات التسليح في ألمانيا عُقد قبل يومين، أعلنت فيه شركة «Rheinmetall» لتصنيع الأسلحة ومقرها دوسلدورف، عزمها المشاركة في إنتاج الذخيرة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في «Rheinmetall»، رفض ذكر اسمه، قوله إن الشركة يمكنها حاليًا إنتاج 450 ألف قذيفة مدفعية سنويًا، منها 350 ألف في مصانع في أوروبا.

ووفقًا له، تعتزم الشركة في المستقبل زيادة إنتاج ذخيرة المدفعية إلى نحو 600 ألف قذيفة سنويًا. ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «SIPRI»، احتلت ألمانيا المرتبة السادسة في صادرات الأسلحة حول العالم في عام 2022، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا والصين وإيطاليا.