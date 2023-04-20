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القبض على 28 متهما بحوزتهم أسلحة في قنا

كتب:

محمد بركات
12:41 م | الخميس 20 أبريل 2023
أرشيفية

أرشيفية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا حملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط 37 قطعة سلاح ناري، بحوزة 28 متهما لـ 27 منهم معلومات جنائية، مع تنفيذ حكمين قضائيين.

كما تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما في الشروق، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام - 2 هاتف محمـول)، وبمواجهتهمـا اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار.

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بقلم محمد بركات