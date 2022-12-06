كوريا الشمالية تقرر إطلاق قذائف مدفعية ردا على مناورات جارتها الجنوبية

قررت كوريا الشمالية، إطلاق قذائف مدفعية باتجاه البحر ردا على مناورات جارتها الجنوبية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أطلقت «بيونج يانج»، حوالي 130 قذيفة مدفعية من مواقع في إقليمي «كانج وون» و«هوانجهيه» على المنطقة البحرية العازلة في البحرين الشرقي والغربي، التي تم تحديدها بموجب اتفاق العسكري بين كوريا الشمالية والجنوبية الموقع في 19 سبتمبر 2018.

من جانبها، وصفت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، إن إطلاق القذائف المدفعية يعد انتهاكا واضحا للاتفاق، مضيفة إن جيش بلادها سيحتفظ بوضع الاستعداد الحازم لحالة الطوارئ في ظل التعاون الوثيق مع «واشنطن».

«سول» تعتزم إحياء الإشارة إلى النظام الشمالي وجيشها على أنهما عدو بـ«الكتاب الأبيض»

من جانبها، قالت مصادر حكومية بكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن «سول» تعتزم إحياء الإشارة إلى النظام الشمالي وجيشها على أنهما عدو في التقرير السنوي الرسمي للدفاع «الكتاب الأبيض» الذي سيصدر الشهر المقبل

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، إلى أن تمت الإشارة إلى الجيش الكوري الشمالي لأول مرة على أنه عدو في تقرير السياسة الدفاعية في 1995 بعد تهديد «بيونج يانج» بتحويل «سول» إلى بحر من النيران.

وفي نسخة عام 2004 من «الكتاب الأبيض»،، تم استبدال تعبير العدو بتهديد عسكري مباشر، وفي 2010 تم إحياء وصف العدو، جراء نسف «بيونج يانج» طرادًا كوريًا جنوبيًا، مما أسفر عن مقتل 46 بحارًا، وفي التقارير السنوية الرسمية في 2018 و 2020، اختفت تسمية العدو