محافظ بني سويف يكرم طالبا جامعيا ساعد عمال النظافة في جمع القمامة بالكورنيش

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، طالبا جامعيا تبنى بشكل عملي «متطوعا» مبادرة لمساعدة عمال النظافة من خلال تجميع القمامة المتناثرة بسبب قيام البعض في إلقائها بالشارع وعدم وضعها في الصناديق والحاويات المخصصة لها بمنطقة كورنيش النيل.

حسام: شاركت عمال النظافة لمساعدتهم

وقال الشاب حسام أحمد صالح، طالب بكلية التربية، قمت بهذا العمل بدافع الإحساس بتعب ومشقة عمال النظافة خلال إجازة العيد، وتراكم وتناثر القمامة في أماكن متفرقة بسبب عدم الالتزام بوضع القمامة في الحاويات، وقصدت بشكل عملي توعية المارين بالشارع والمترددين على الكورنيش بأهمية وضع القمامة في الأماكن المخصصة لها، وأن هناك آخرين يتحملون أعباء إلقاء القمامة بالشارع، وهم عمال النظافة الذي يعملون في أيام العطلات وإجازات الأعياد.

وأضاف، شاركت عمال النظافة في تنظيف الكورنيش، والتقط لى أحد الأشخاص صورة دون أن ألاحظه، وقام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محافظ بني سويف: حسام نموذج إيجابي للمجتمع

من جانبه قال محافظ بني سويف إنه حريص على تشجيع مثل هذه النماذج الإيجابية التي تساعد على تنمية روح المشاركة والمبادرة والتوعية بالسلوكيات الصحيحة، والحث على النظام بشكل عملي، وأنه لا يكتفي بالاقتراح فحسب، وإنما يكون هو في طليعة المشاركين، مرحبا بكل فكرة ومبادرة جادة تدفع بجهود الدولة نحو التنمية والتقدم.

وتساءل محافظ بني سويف، لماذا لا نشجع اللفتة الجميلة أو المبادرة الجادة في خدمة المجتمع، ولماذا لا نسعى للإعلان عنها والتوعية بها، على الرغم من أنه قد تلقى بعض الأفعال غير الجيدة الترويج لها بشكل كبير، مؤكدا على أنه من قام بنشر أو الترويج لمثل هذه المبادرات الشبابية المميزة، شخص إيجابي يحرص على خدمة بلده ومجتمعه.