كورنيش النيل يجذب أهالي بني سويف في رمضان بعد تطويره بـ200 مليون جنيه

يوميا، وعقب الإفطار مباشرة في شهر رمضان، تتوجه مئات الأسر إلى كورنيش النيل في مدينة بني سويف، للاستمتاع بالجو الرائع والمناظر الخلابة للنيل ليلا، بالإضافة إلى الفقرات الدينية والثقافية والشعرية التي أتاحتها وزارة الثقافة بالكورنيش، خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتجمع الأسر والشباب داخل الممشى السفلي للاستمتاع بالطقس الربيعي.

تطوير كورنيش النيل والممشى السياحي في بني سويف بتكلفة 200 مليون جنيه

وجرى تطوير كورنيش النيل والممشى السياحي في مدينة بني سويف، إذ يعد أحد أهم المشروعات القومية التي استهدفت تحسين جودة حياة المواطنين، ليكون متنفسا حضاريا وترفيهيا لأهالي المحافظة، بطول 1500 متر، وبتكلفة 200 مليون جنيه، حيث يتضمن الكورنيش العلوي والممشى السفلي وجراج بطاقة استيعابية يستوعب أكثر من 90 سيارة.

ليالي ثقافية وأمسيات دينية وشعرية بممشى بني سويف السياحي في رمضان

ووفرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالمجان فعاليات ثقافية وأمسيات دينية وشعرية، بالأضافة إلى فعاليات فنون شعبية وفلكلورية بالممشي السياحي لكورنيش النيل بمدينة بني سويف، ضمن خطة الهيئة التي ينفذها فرع ثقافة بني سويف، خلال شهر رمضان وتشمل عروضا فنية وأمسيات شعرية ومقاهي وسرادقات ثقافية، على مدار 10 أيام في الفترة من 11 رمضان وحتى 20 رمضان .

وأبدى عدد من أهالي بني سويف إعجابهم بكورنيش النيل وبخاصة في ليل رمضان حيث قال حسين مصطفى: «كورنيش النيل في بني سويف بقى حاجة تانية في رمضان، أنا هنا وأصدقائي بنستمتع يوميًا بالجو الرائع والمناظر الخلابة للنيل بالإضافة إلى الأمسيات الثقافية والدينية التي تم إتاحتها بالممشى السياحي».