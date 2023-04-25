التقطوا له صورة دون علمه.. شاب يفاجئ أهالي بني سويف بتنظيفه للكورنيش

فاجئ شاب بمدينة بني سويف، أهالي المحافظة، بإقدامه على تنظيف كورنيش النيل ورفع القمامة والمخلفات منه مستخدمًا مكنسة وجاروف، قبل أن تنتشر صورًا له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وسط تعليقات بالثناء على ما قام به.

حسام: ما قمت به تصحيح لما يحدث

وقال حسام أحمد، طالب بكلية التربية بجامعة بني سويف، لـ«الوطن»،: لم أتخيل أن يقوم أحد بتصويري ونشر الصورة، أو أن اتلقى عبارات الثناء بذلك الشكل الكبير، لأنني لم أقم بشيء خارق، وإنما ما قمت به هو تصحيح لما يحدث.

حسام: حاولة مشاركة عمال النظافة مشقتهم أيام العيد

وتابع: «اعتدت على التريض في منطقة كورنيش النيل في مدينة بني سويف، وخلال أيام العيد لاحظت أثناء ممارستي الرياضي، بكميات كبيرة من القمامة، ومشقة وتعب عمال النظافة في جمعها وتنظيف الكورنيش، كذلك تعبهم خلال أيام العيد في ظل استمتاع الجميع بالإجازة وبعيد الفطر».

حسام: استفزني منظر الكورنيش وإلقاء المواطنين للقمامة به

وأضاف: «الحقيقة المنظر استفزني، فالبعض يترك البعض لصناديق القمامة وإلقائه لها بالشارع وعدم وضعها في الصندوق ولم أقاوم نفسي سوى وأنا اتوجه إلى منزلنا وأحضرت المكنسة والجاروف، وقمت بكنس وتنظيف الكورنيش من القمامة في مساعدة للعمال على ذلك، ولإرسال رسالة إلى الشباب بعدم إلقاء القمامة في الشارع».

وتابع: «أثناء إقدامي على تنظيف الكورنيش فوجئت بأحد المشرفين بمشروع النظافة يتوجه لي ويسألني عن ما أقوم به، فأجبته، فشعرت منه بامتنان كبير، وبخاصة وأنه ابلغني بأنه سيحكي لعمال النظافة جميعًا عن إقدامي على مساعدتهم، إلا أنني فوجئت بأنه أقدم على تصويري، وغالبًا هو من قام بنشر صورتي على مواقع التواصل الاجتماعي».