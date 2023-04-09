فعاليات ثقافية وفنية وورش حلي وخيامية بممشى كورنيش النيل في بني سويف

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الفعاليات والأمسيات الثقافية التي يتم تنظيمها بالممشى السياحي لكورنيش النيل خلال شهر رمضان المبارك.

فعاليات ثقافية وفنية بممشى النيل السياحي ببني سويف

حضر المحافظ ووزيرة الثقافة جانباً من فعاليات الأمسية الثقافية الرمضانية، التي تضمنت عروضا لفرقة أبو صير للآلات الشعبية، وفرقة بني سويف للفنون الشعبية، وعرض لفرقة الفيوم للموسيقى العربية، بجانب تفقد معرض الورش والمشغولات، وذلك ضمن خطة يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة والوزارة، بعد اختيار بني سويف من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة لتكون المحافظة المركزية لأنشطة شهر رمضان هذا العام.

اختيار بني سويف لأنشطة وزارة الثقافة خلال شهر رمضان

وأعرب المحافظ عن تقديره لوزارة الثقافة لاختيار بني سويف لتكون محافظة مركزية لأنشطة الهيئة قصور الثقافة خلال رمضان، والتي يتم تنفيذها على مدار 10 أيام بالمدرجين الكبير والصغير في الممشي السياحي للكورنيش، وتتضمن عروضا لفرق الفيوم للموسيقى العربية، بني سويف الفنون الشعبية، الأنفوشي للفنون الشعبية، ورشة خيامية، ورشة حلي، ومقهى الدكتور أحمد عتمان الثقافي ويتضمن أمسية شعرية لشعراء عدد من المحافظات، وفرق القناطر للموسيقى العربية، فرقة بني سويف لذوى الاحتياجات، قنا للانشاد الديني، الفيوم للإنشادي الديني، أبو صير للآلات الشعبية، السلام للموسيقى العربية، بورسعيد للفنون الشعبية، شبين القناطر للغناء العربية، بنها للموسيقى العربية، عرب الفيوم البدوية.

وزيرة الثقافة تشيد بالممشى السياحي

من جانبها أشادت وزيرة الثقافة بالممشى السياحي، واحتوائه على عناصر جمالية وترفيهية مميزة ، وأصبح متنفسا حضاريا عظيما لأبناء بني سويف، مؤكدا على أنه يمثل إضافة هامة وحيوية لمقومات المحافظة، مثنيا على الجهد الكبير لمحافظ بني سويف وأجهزته التنفيذية لخروج هذا المشروع للنور ويجنى ثماره المواطنون.