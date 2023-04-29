«التضامن»: صرف مساعدات شهرية لأسر 70 صيادًا

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف مساعدات عاجلة لأسر صيادين مصريين يعملون بالأراضي السعودية، والذين تخطوا المياه الإقليمية أثناء ممارسة عملهم مما أدى لمنعهم من الصيد ووقفهم عن العمل، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بدعم وحماية العمالة غير المنتظمة والعمل على إدراجهم بالقطاع الرسمي.

وأهابت الوزارة، بجميع العاملين بالقطاع غير الرسمي الالتزام بقواعد العمل وإجراءاته الصادرة والموثقة من الجهات المختصة بقطاع عملهم، وذلك درءًا لمخاطر التوقف عن العمل والمساءلة القانونية لهم والزج بأسرهم في مشكلات اقتصادية وتحديات اجتماعية ومادية.

صرف 1000 جنيه شهريًا لكل أسرة

وأشارت إلى أنه حفاظًا على توفير الحياة الكريمة للأسر بشكل عام، وللأسر الأولى بالرعاية على الأخص، فقد وجهت بصرف 1000 جنيه شهريًا لكل أسرة من أسر الصيادين الموقوفين عن العمل، وذلك لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لحين حل مشكلة أرباب أسرهم، هذا بالإضافة إلى صرف مساعدات عينية لهم تشمل أغذية شهرية وغيرها، والتحقق من دفع المصروفات المدرسية للأبناء وانتظامهم في الدراسة.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي الصيادين الموقوفين 70 صيادًا بما يشمل 66 بمحافظة الدقهلية وثلاثة من محافظة السويس وصيادا من بورسعيد.