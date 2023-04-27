«التضامن» تفتتح مشروع محطة تحلية قبر عمير بمدينة الشيخ زويد

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي، مشروع محطة تحلية قبر عمير بمركز الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، والتي تحملت الوزارة تكلفة إنشائها بموجب بروتوكول تعاون بينها وبين المحافظة.

حضر الافتتاح، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

ويتضمن المشروع محطة تحلية بطاقة 240 م/ يوم، و3 آبار مياه ومحطتي تغذية ومحطة صرف مياه العادم، بالإضافة إلى إنشاء سور لمبنى الإعاشة ومحول كهربائي بقدرة 200 ك.ف.أ، لتغذية المحطة.

واشادت «التضامن»، بالمشروع الذي يخدم أهالي مركز الشيخ زويد، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر جهدا في دعم أي مشروعات تخدم أهالي محافظة شمال سيناء، كما افتتحت الوزارة بئر مياه بتجمع أبو مغيض بقرية قبر عمير بمركز الشيخ زويد، ثم غرس الحضور مجموعة من الأشجار في أرض منطقة البئر، وأعقب ذلك افتتاح المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الشيخ زويد والذي يأتي في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة.

افتتاح سباق الهجن في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء

وشارك وفد الوزارة في افتتاح سباق الهجن بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والذي يستمر على مدار يومين، ويعد واحدًا من أقوى الأحداث على الساحة المصرية والعربية، حيث انطلق بشكل مميز وبطابع سيناوي خاص، وذلك بالتعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والثقافة ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

منح وقروض للعاملات في الأنوال

وحرص وفد الوزارة على لقاء أسر شهداء قرية الروضة ببئر العبد والعاملات في الأنوال واللاتي يقمن بتنفيذ السجاد والكليم، فضلا عن لقاء مجموعة من الصيادين ببحيرة البردويل، لعرض مطالبهم.

افتتاح معرض المنتجات التراثية واليدوية «ديارنا»

وعلى هامش انطلاق سباق الهجن، افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي معرض المنتجات التراثية واليدوية «ديارنا» الذي تنظمه الوزارة في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة شمال سيناء والذكرى الـ41 لأعياد تحرير سيناء، حيث يشهد المعرض الذي يستمر على مدار يومين مشاركة ما يزيد على 20 عارضًا نصفهم من محافظة شمال سيناء، والباقي من عدد من محافظات الجمهورية.

ويعرض المنتجات السيناوية ذات الطابع التراثي المميز فضلا عن العبايات العربية بنوعيها « حريمي – رجالي» وتتنوع ما بين الحداثة والتراث، وكذلك إكسسورات العبايات التي تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق، بالإضافة إلى المنتجات التراثية واليدوية الأخرى التي تتميز بها سيناء والمحافظات المصرية المشاركة في المعرض.