البابا تواضروس يوضح تفاصيل زيارته للفاتيكان مايو المقبل

أوضح البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تفاصيل زيارته للفاتيكان والمقرر أن تكون في 9 مايو المقبل والتي تستمر لمدة 3 أيام متتالية.

وقال البابا تواضروس خلال لقاء له مع محرري الملف القبطي اليوم السبت بعنوان «لنعمل سويا»، إنَّ الزيارة للفاتيكان هي لقاء محبة تأتي بمناسبة مرور 50 عامًا على زيارة البابا المتنيح شنودة.

وأضاف أنَّ خلال الزيارة سيرافق وفد مكون من 10 الآباء، مضيفا أن يتضمن برنامج اللقاء اجتماع عام مع البابا فرنسيس، مبينًا أنَّه سيلقي كلمة ترحيب البابا، مؤكّدًا أنَّ يتبعها جلسة ولقاء محبة بين الوفدين، كما سيتضمن اللقاء صلاة بين الطرفين، موضحً أنَ زيارة الفاتيكان يستمر لمدة 3 أيام وهي 9 و10 و11 مايو المقبل.

وتابع البابا تواضروس أنَّ يومي 13 و14 سيتمّ تخصيصها لزيارة إيبارشيات الكنيسة القبطية في روما، وقد منح الفاتيكان كنيسة سان جيوفاني، حتى يتمّ أداء صلاة القداس والتناول مع الأقباط.

كما يحتفل البابا تواضروس والبابا فرنسيس خلال تلك الزيارة بالذكرى الخمسين للاجتماع الأول بين بابا وبطريرك قبطي أرثوذكسي، بعد 15 قرنًا من انفصال خلقيدونية.

وزار البابا تواضروس روما في الرحلة الأولى له خارج مصر عقب جلوسه على الكرسي المرقسي في عام 2012 لتهنئة البابا فرنسيس بانتخابه، كما احتفلوا بالذكرى الأربعين للقاء الشهير بين بولس السادس وشنودة الثالث، وأعلنوا أن العاشر من مايو سيكون يوم الصداقة القبطية الكاثوليكية، والذي يتمّ الاحتفال به منذ ذلك الحين كل عام من خلال تبادل الرسائل.