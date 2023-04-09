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الكنيسة القبطية تصدر بيانا بشأن التهنئة بعيد القيامة مراعاة لصيام رمضان

كتب:

منى السعيد
08:26 م | الأحد 09 أبريل 2023
البابا تواضروس

البابا تواضروس

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانا مهما منذ قليل، بشأن التهنئة والمهنئين بعيد القيامة المجيد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية موسى إبراهيم: «نسعد ونعتز بمشاركتكم للتهنئة بعيد القيامة المجيد، ومراعاةً لصوم شهر رمضان الكريم، ويقتصر تلقي تهاني العيد على استقبال المهنئين خلال القداس مساء يوم السبت 15 أبريل 2023 في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية».

وأضاف أن الكنيسة تتلقى التهاني من خلال رسائل sms، وبرقيات التهنئة والاتصالات التليفونية.

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