«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة مقتل سائق «توك توك» بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة (سائق توك توك - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية) بأحد المجاري المائية الكائن بدائرة المركز، والعثور على مركبة «التوك توك» الخاص به على مسافة قريبة منها.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز).

تفاصيل الجريمة

جرى استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بسابقة تعرفه على المجنى عليه مُنذ فترة، وبتاريخ الواقعة تقابلا مصادفة بأحد المقاهى بدائرة المركز، وشاهد المجنى عليه وبحوزته مبلغ مالى فعقد العزم على سرقته فطلب من المجنى عليه توصيله لأحد الأماكن وفـى الطريق توقف المجنى عليه وترجل من «التوك توك» فقام المتهم بتتبعه ومباغتته بالضرب على رأسه بقطعة حجرية من الخلف محدثاً إصابته التي أودت بحياته واستولى منه على مبلغ مالى ودفعه بالمجرى المائى محل العثور.

كما أرشد عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.