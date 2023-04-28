«الداخلية»: ضبط عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها بدائرة القسم، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، وقيمان بمحافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان الدراجة النارية المُبلغ بسرقتها وبحوزتهما أداة لقص الأسلاك، كما أقرا بارتكاب واقعة سرقة دراجة نارية أخرى بذات الأسلوب، باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما.

وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق وأنه وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد 7 وقائع سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية مقيم بدائرة القسم وله معلومات جنائية.