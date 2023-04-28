«الداخلية»: مصرع عنصرين شديدي الخطورة وإصابة آخر في الجيزة

استكمالًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، فقد تمكنت من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية شروع في قتل، وسبق اتهامه في 7 قضايا أبرزها «مخدرات - سلاح - بلطجة - قتل» ومحكوم عليه بالسجن 6 سنوات، ومتهم في واقعة إصابة فرد شرطة بالقليوبية، وهو عنصر إجرامي له معلومات جنائية، وسبق اتهامه في 8 قضايا بين «مخدرات - سلاح - ضرب»، بشقة سكنية مُستأجرة في أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهما، ولدى استشعارهما بالقوات، بادرا وآخر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأضرموا النيران بالشقة المشار إليها في محاولة للهرب، وأسفر التعامل عن مصرع العنصرين المشار إليهما وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وعُثر بجوارهما على «2 بندقية آلية - طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، وفي أثناء التعامل، حاول العنصر الإجرامي الثالث، الهرب عن طريق القفز من شرفة الشقة المشار إليها، ما أدى إلى إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وتبين أنه عاطل، سبق اتهامه في عدد من القضايا ما بين «سلاح - مخدرات - سرقة »، ومطلوب حبسه في عدة قضايا، وجرى نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.