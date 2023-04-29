طلب إحاطة يحذر من استخدام الشباب للمنشطات والمكملات الغذائية

طالب النائب سيد شمس الدين عضو مجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة استخدام المنشطات والمكملات الغذائية والهرمونات مجهولة المصدر بشكل عشوائي بصفة عامة وداخل داخل الصالات الرياضية دون أي استشارات طبية، محذرًا من خطورة استخدام الشباب لمختلف المنشطات والمكملات الغذائية.

ترويج المنشطات والمكملات الغذائية

وقال «شمس الدين»، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنه في الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الإعلانات المضللة في عدد كبير من القنوات الفضائية في الترويج للمنشطات وهرمونات النمو والمكملات الغذائية مجهولة المصدر والتى تستخدم بشكل عشوائي دون استشارة طبيب لسرعة بناء الجسم وتكبير حجم العضلات، الأمر الذى يتسبب في تهديد صحة الشباب ظهور بعض الأمراض مثل ضعف عضلة القلب والتجلط الدموي وجلطات المخ والضعف الجنسي والعقم فضلًا عن الإصابة بنوبات عنف غير مبرّرة وحالات اكتئاب.

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة مواجهة هذه الظاهرة لمنع الإعلانات المضللة وملاحقة الصالات الرياضية التي تعتمد على ترويج هذه المنشطات والمكملات الغذائية وتهدد الصحة العامة مع إطلاق حملة لتوعية الشباب مخاطرها والتأكيد على أهمية أن تكون التغذية طبيعية وبعيدة عن المنشطات والهرمونات مجهولة المصدر والتي تستخدم بشكل عشوائي دون أى استشارات طبية متسائلًا : لماذا يتم ترك واستمرار القنوات الفضائية في الترويج لمثل هذه المنشطات والمكملات الغذائية رغم علم وزارة الصحة والسكان بخطورتها على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة مطالبًا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد القنوات التليفزيونية التي تبث مثل هذه الإعلانات.

هرمونات النمو الصناعية

وأشار إلى أن جسم الإنسان يحتوي على شبكة هرمونات تعمل بنظام محدد وفي حال دخول هرمونات خارجية على الجسم فإنها تسبب خلل في حركة الهرمونات الطبيعية، ومن هنا تبدأ المشكلات المرضية مثل خاصة العقم لدى الرجال نظرًا لضعف هرمونات الذكورة لصالح الهرمونات الأنثوية، حيث يتكون جسم الرجل من 90% هرمونات ذكورية مقابل 10% أنثوية، وفي حالة تناول هرمونات النمو الصناعية يحدث خللًا كبيرًا في نسب الهرمونات في الجسم فتزيد الهرمونات الأنثوية لدى الرجال مما يكسب الشباب صفات أنثوية.

مؤكدًا أن الأمر يتطلب التدخل العاجل من وزارة الصحة والسكان لمنع استخدام مثل هذه المنشطات والمكملات الغذائية إلى من خلال أطباء متخصصين في هذا المجال.