6 أسباب لعدم انتظام ضربات القلب.. احذر المكملات الغذائية المجهولة

قال الدكتور شريف مختار، أستاذ القلب والأوعية الدموية ورائد الطب للحالات الحرجة في قصر العيني، إن عدم انتظام ضربات القلب، يعد خللا في ضربات القلب، يحدث عندما لا تعمل الإشارات الكهربية التي تنسق نبضات القلب بشكل صحيح وغير منتظم.

أسباب عدم انتظام في ضربات القلب

أوضح رائد الطب للحالات الحرجة في قصر العيني، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن أسباب حدوث عدم انتظام في ضربات القلب عديدة، تبدأ من ضربات زائدة للقلب، نتيجة الإفراط في تناول العقاقير والشاي والقهوة، والنشاط الزائد للغدة الدرقية، يتسبب أحيانا في زيادة سرعة النبض، بالإضافة إلى أن استخدام المكملات الغذائية مجهولة الهوية، التي تحتوي على هرمون الأدرينالين، تسبب في سرعة النبضات، بالإضافة إلى أدوية التخسيس.

وأضاف أن هناك نوعين من ضربات القلب الزائدة، منها ضربات بطينية وضربات أذينية، وأخطرها البطينية، لأنها تتسبب في تضخم عضلة القلب، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى سكتة قلبية، إذا لم يتم علاجها على الفور.

إرهاق وتمدد في عضلة القلب

أشار «مختار» إلى أن الضربات إذا وصلت إلى 180 أو 200، تتسبب في هبوط في الضغط والآلام وآلام في صدر المريض، مشيرا إلى أن الضربات إذا زادت عن 100% من مجموع الضربات، تؤدي إلى إرهاق أو تمدد في عضلة القلب وزيادة سرعة النبض.

ونوه إلى أن الطب الحديث والتكنولوجيا الحديثة، سهلت تشخيص وعلاج هذه الحالات من خلال الكي أو المسح بالأجهزة للوصول إلى الأسباب بطريقة دقيقة.