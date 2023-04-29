القبض على شاب متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بحلوان 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة)، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذاً من دائرة قسم شرطة حلوان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية - أجنبية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأضاف بتحصله على العملات الأجنبية من المترددين على مكاتب الصرافة راغبي تحويل العملات الأجنبية عن طريق إقناعهم بتغيير العملات بسعر أفضل.

القبض على شاب بحوزته كيلو حشيش ببدر

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية)، حال استقلاله سيارة ملك شقيقه بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجــــرام - مـبلغ مالى - هاتفي محمــــول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار.