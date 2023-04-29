أمن المنافذ: ضبط 2100 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة  

شنت أجهزة وزارة الداخلية، عدة حملات؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

- ضبط (2100) مخالفة مرورية متنوعة.

- ضبط (29) قضية في مجال الأمن العام.

- ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات».

- ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة الأقراص المخدرة.

- تنفيذ (178) حكما قضائيا متنوعا.