البابا تواضروس عن الكنائس بالخارج: ندشنها حسب عدد الأسر داخل الدولة

قال البابا تواضروس إنَّ الكنيسة الأرثوذكسية تخدم أبنائها بالخارج وتحفظهم من الذوبان في المجتمعات الغربية، مبينًا أنَّ الكنيسة لديها 39 أسقفًا يدشنون كنائس جديدة في الدول المختلفة، وهناك بعض الكنائس يتم إعادة تأهيلها لأنه يتمّ شرائها جاهزة وتكون ذات طابع غربي ويتمّ تجهيزها وفق الطابع القبطي.

وأشار البابا تواضروس إلى أنَّ تدشين الكنائس الجديدة يكون بحسب عدد الأسر داخل الدولة، فاذا كان هناك 35 أسرة يستوجب ذلك عمل كنيسة بهذه الدولة.

الكنيسة القبطية في الخارج

وذكر أنَّ الكنيسة تأسست في الخارج في زمن البابا كيرلس السادس في دول الكويت 1926، وكندا 1964 وأمريكا 1968 وأستراليا 1969 وإنجلترا في 1971، وكانت هذه هي البذور الخمسة الأولى وتكونت هذه الكنائس من خلال المهاجرين المصريين الأقباط.

البابا تواضروس: يوجد 500 كنيسة في الخارج

وأوضح البابا تواضروس أنَّه بداية من سنة 1950 حدثت هجرة للمصريين خارج البلاد مع قيام الثورة وكان من ضمنهم الأقباط، فمع كل أزمة تحدث كانت هناك هجرة الأقباط ومن هنا تكونت جالية للأقباط في الخارج، وفي حبرية البابا كيرلس السادس تأسست أول كنائس في الخارج في الكويت وأستراليا وكندا وانجلترا، وحاليا يوجد أكثر من 500 كنيسة قبطية في الخارج.

جاء ذلك خلال لقاء قداسته مع صحفيي الملف القبطي في لقاء تحت عنوان «لنعمل سويا»، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وبمشاركة الأنبا يوليوس، الأسقف العام للخدمات الاجتماعية والعامة، والقمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقمص بولس حليم، كاهن كنيسة مارجرجس بالقللي، وعددا من المسؤولين عن الميديا القبطية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأشار البابا، إلى أنَّ سبب التوسع في الأصل كانت هجرة الأقباط وليس الاكليروس، ويخدم حاليا 600 كاهن وأسقف وراهب في الخارج، كما يوجد 10 أديرة في الخارج.