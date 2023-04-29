البابا تواضروس: ما يحدث في السودان هو أشر ما يمكن أن يحدث

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، إنَّ ما يمر به السودان حاليا هو «أشر» ما يمكن أن يمر به أي وطن، هو أن يقاتل أبنائه بين بعضهم البعض.

وأضاف أنَّ الانسان كائن ناطق وأجمل ما أعطاه الله هو القدرة على التعبير اللفظي، فعند حدوث أي نشوب او خلاف بين فئات الوطن الواحد، فيجب أن يكون هناك مائدة حوار.

جاء ذلك خلال لقاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مع محرري الملف القبطي ضمن لقاء «لنعمل سويًا».