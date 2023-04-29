البابا تواضروس لـ«الوطن»: أنا بخير.. وما صدر عن صحتي شائعة 

طمأن البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أبنائه، قائلًا إنَّه بخير وبصحة جيدة وما حدث له في قداس عيد الميلاد الماضي مجرد إجهاد.

وردًا على سؤال لـ«الوطن» خلال لقائه مع صحفيي الملف القبطي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم السبت، قال البابا تواضروس الثاني، إنَّ ما صدر مؤخرًا من شائعة عن صحته تمّ الرد عليه ببيان رسمي من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، محذرًا من الشائعات، ومطالبًا بعدم تداولها لأنَّها تضر بالمجتمع.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كشفت تطورات الأوضاع الصحية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، عقب تداول اخبار لا صحة لها حول تدهور الحالة الصحية لقداس عيد الميلاد

الحالة الصحية للبابا تواضروس

وقال القمص موسى ابراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ل«الوطن» أن قداسة البابا تواضروس بصحة جيدة ويمارس عمله الرعوي بصورة طبيعية.

كما نفى ما تداولته العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراء البابا تواضروس فحوصات طبية في إحدي مستشفيات أوروبا عقب زيارته إلى الفاتيكان.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية أن البابا تواضروس بالفعل له ملف صحي في إحدى مستشفيات أوروبا منذ 15 عامًا، ويقوم بناء عليه بعمل متابعات وفحوصات دورية بشكل روتيني للاطمئنان على صحة قداسته.

الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني وبداية آلام الظهر

وبحسب المصادر الكنيسة قد تعرض البابا تواضروس الثاني خلال قداس عيد الميلاد الماضي بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى وعكة صحية وعلى إثرها أجرى عدداً من الفحوصات الطبية في إحدى مستشفيات القاهرة والتي أظهرت أنها حالة إرهاق جاءت نتيجة المجهود الذي بذله خلال استقبال المهنئين بمناسبة العيد إلى جانب العمل الرعوي لقداسته.

وكان البابا تواضروس الثاني قد أجرى عملية في العمود الفقري عام 2017 في إحدى المراكز الطبية في ألمانيا، وفي 2019 خلال الجوله الرعوية الأوروبية للبابا تواضروس الثاني اطمئن على حالته الصحية والعملية التي أجرها حيث عادت إليه مره آخرى آلام الظهر نتيجة الوقوف لساعات طويلة في الصلوات والقداسات

جدير بالذكر أنَّ البابا تواضروس يعاني من آلام الظهر تلك منذ بداية رهبنته بدير الأنبا بيشوي، بوادي النطرون، وقد أصر الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة، على سفره إلى النمسا لتلقي العلاج هناك وفتح ملف طبي بأحد المستشفيات هناك لتلقي العلاج اللازم.