رئيس أزهرية كفر الشيخ يتابع سير امتحانات الترم الثاني للنقل الابتدائي

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ سير امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الثاني، صباح اليوم السبت، من داخل لجان معهدي التقوى الابتدائي، وحصة الغنيمي الابتدائي، بإدارة قلين التعليمية الأزهرية، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بهذه اللجان.

متابعة سير العمل بمراكز توزيع الأسئلة

وحرص رئيس المنطقة منذ الصباح الباكر، علي متابعة سير العمل بمراكز توزيع الأسئلة، والتأكد من مدى تأمينها بالشكل الجيد، موجهاً بتوفير الجو الملائم للطلاب وكل سُبل الهدوء لأداء الامتحانات في مُناخ مناسب، مشدداً علي فرض الانضباط بداخل اللجان.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات

كما وجّه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات، للتواصل والرد على أي استفسارات على الفور، كما أشار إلى أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة.

يُذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بكفر الشيخ يؤدون الامتحان اليوم في مادتي القرآن الكريم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان اليوم في مادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولى «النحو والصرف».