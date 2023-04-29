«حماة الوطن» يهنئ الطبقة العاملة المصرية بمناسبة عيد العمال

قدم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، التهاني للطبقة العاملة المصرية بمناسبة الأول من مايو ذكرى عيد العمال.

وذكر الحزب، في بيان، اليوم الخميس: «عمال مصر كانوا ولا زالوا وسيظلون بناة هذا الوطن ودرعه، لما يقومون به من دور وجهد لا ينكره أحد لاستكمال النهضة الشاملة في كافة ربوع الوطن».

الطبقة العاملة المصرية على مر تاريخها رمز للوفاء

وأضاف البيان، أن الطبقة العاملة المصرية على مر تاريخها رمز للوفاء، إذ يواصلون العمل بالليل والنهار لإيمانهم بقيمة العمل والإنتاج، لاستشراق مستقبل أفضل لكل الأجيال، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية على مر تاريخ مصر شاهدة على عظمة وإخلاص وإتقان العامل المصري، وما يحدث الآن من نهضة غير مسبوقة في ضوء الجمهورية الجديدة، إنما بفضل إخلاص أبنائها العمال، لاسيما وأن جميع الأعمال تتم بأياد مصرية خالصة.

الحماية الاجتماعية

وأكد الحزب، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تتأخر في تقديم الدعم والحماية الاجتماعية، للفئات الأكثر احتياجًا وبينها العمال، خصوصا العمالة غير المنتظمة التي حظيت باهتمام كبير من خلال تقديم المنح النقدية، والسعي لدمجهم في قطاع العمل المنظم.

وأشار إلى أنه كما كانت الدولة أيضا بناء على توجيهات القيادة السياسية، داعمة للعمال في كافة القطاعات عن طريق حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ووجه الحزب التحية لكل يد عاملة تبني وتشيد من أجل نهضة ورفعة هذا الوطن، وتحية للقيادة السياسية، على دعمها ومساندتها لعمال مصر الأوفياء، والحرص الدائم نحو تحقيق كافة مطالبهم.