حزب «حماة الوطن» يهنئ المصريين بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء

توجّه حزب «حماة الوطن»، برئاسة جلال الهريدي، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ41 لتحرير سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر.

وقال حزب «حماة الوطن» في بيان صحفي، إنّ تحرير سيناء سيظل ذكرى غالية لدى الشعب المصري، لافتا إلى أن عملية التحرير سطرت بحروف من نور بطولات وبسالة رجال القوات المسلحة في استرداد الأرض والحفاظ عليها.

ذكرى تحرير سيناء

وتابع الحزب، أن بطولات القوات المسلحة لم تتوقف عند تحرير الأرض، بينما امتدت لتقضي على الإرهاب واقتلاعه من جذوره، ومن ثم الانطلاق نحو مرحلة جديدة من البناء وتعمير أرض الفيروز.

سيناء في عهد الرئيس السيسي

وأضاف أن سيناء حظيت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمام كبير كما لم تشهده من قبل، فكان لها النصيب الأكبر من خطة التنمية التي غيرت وجه الحياة بمشروعات قومية عملاقة، لتصبح واحدة من الوجهات الاستثمارية الواعدة.

ووفقا لبيان، ينتهز حزب حماة الوطن، هذه المناسبة لتوجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة البواسل، على ما يقدمونه من أجل أمن مصر وأمانها واستقرارها، ويعلن الحزب استمرار المساندة والدعم لجهود الدولة بكافة مؤسساتها لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.