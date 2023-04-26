حزب «حماة الوطن»: الحوار الوطني وضع آلية مناقشة الأفكار والمقترحات

قال الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب «حماة الوطن»، إن انطلاق الحوار الوطني وتكاتف القوى السياسية والدولة المصرية لتكوين وجهة نظر لمستقبل يشمل الجميع، خطوة تاريخية نحو الجمهورية الجديدة، والأهم بالنسبة للرأي العام أن يرى هذا التكاتف والتلاحم القائم بفكرة الحوار الوطني.

المشاركة الفعالة في الحوار الوطني

وأضاف «سليمان»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الحوار الوطني هو خطوة تاريخية للدولة المصرية، وتبني المشاركة الفعالة فيها حاليا هو الأهم والعنصر الفاعل، لتقديم وجهات نظر في قضايا تخص كرامة المواطن المصري تتماشى مع رؤية القيادة السياسية في التنمية والتطوير في مناحي حياة المصريين، وهو ما يصبو إليه الجميع.

وتابع: «الأمر ليس مكلمة كل منا يتحدث ويقول رأيه أبدا، ولكن الأمر يخص جودة حياة المصريين، وأعتقد أن بلادا كثيرة سبقتنا وكنا معها في الستينيات مثل كوريا الجنوبية والهند وغيرها، وبالتالي نستحق اليوم أن نقول إن مصر بها من الزخم السياسي والحياة السياسية الرصينة التي تخطو خطوات نحو الجمهورية الجديدة بشكل حقيقي وواقعي وكلنا نصبو إليه رغم كم التحديات التي تحاوطنا اقتصاديا وإقليميا».

مناقشة الأفكار والمقتراحات

وواصل: «أبرز ما قيل اليوم، إنه جرى وضع آلية مناقشة الأفكار والمقترحات الخاصة بقضايا الدولة المهمة مثل الصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها من الملفات المهمة التي تهم المواطن المصري».