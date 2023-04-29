جدة تستقبل 20 سعوديا و1866 من رعايا دول أخرى قادمين من السودان

وصل اليوم السبت، إلى مدينة جدة، 20 مواطناً سعودياً، ونحو 1866 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين جرى إجلاؤهم من السودان، على متن إحدى السفن التابعة للمملكة العربية السعودية «أمانة»، استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة السعودية في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن رعايا الدول الأخرى الذين جرى إجلاؤهم من السودان كانوا من من الجنسيات التالية: (تايلند، أستراليا، وراوندا، وجامبيا، واريتريا، ومالاوي، ومقدونيا، وفرنسا، والهند، والنرويج، وفلسطين، واليمن، والولايات المتحدة الأمريكية، وسوريا، والفلبين، ونيجيريا، وبنجلاديش، والسويد، وكينيا، وتونس، والعراق، وليبيا، والمغرب، والأردن، وموريتانيا، وتنزانيا، وإيران، وباكستان، وكندا، روسيا، وبنما، والاكوادور، ايرلندا، واليونان، وفيتنام، ونيبال، والبوسنة والهرسك، وجنوب السودان، والصومال، بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغانا، وزيمبابوي، وبورندي، وميانمار، واندونيسيا، وطاجيكستان، ومنغوليا، وتركيا، وإيطاليا، واثيوبيا، وتشاد، وألمانيا، وجنوب إفريقيا، وأوغندا، وليبيريا، وناميبيا، وسيراليون، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وبنين، وهولندا، ومصر، وموريشيوس، ورومانيا، وعددٍ من موظفي منظمة الأمم المتحدة).

وأضافت أن المملكة العربية السعودية حرصت على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من جرى إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 4879 شخصاً (139 سعودياً، ونحو 4738 شخصاً ينتمون لـ 96 جنسية).