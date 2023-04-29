صحيفة سعودية: محاولات وقف إطلاق النار في السودان لم تجد آذانا صاغية

رأت صحيفة «الرياض» السعودية، أنه ليس المهم من ينتصر في الأزمة السودانية بل المهم خروج الشعب السوداني منها بأقل خسائر ممكنة، على الرغم من أن الخسائر في الأرواح والممتلكات موجودة نتيجة الاشتباكات في مناطق مأهولة بالسكان، لكن الأمل في عدم زيادتها؛ لأن في ذلك تعقيداً للوضع أكثر مما هو معقد بالفعل.

الوضع في السودان مازال متأرجحا

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها الصادرة اليوم السبت، تحت عنوان (تساؤلات سودانية) - إلى أن الوضع في السودان مازال متأرجحا، ولا يزال صوت السلاح سيد الموقف، ورغم كل المحاولات والمناشدات لوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار إلا أنها لم تجد آذانا صاغية من طرفي النزاع الذي يرى كل منهما أنه على حق وأن الغلبة ستكون له.

وأضافت الصحيفة، أن ما يحدث في السودان سيضاف إلى سلسلة من الأحداث التي مر بها عبر الزمن ومازال السودانيون يتذكرونها رغم مضي عقود عليها، منوهة بأن ذلك سيأخذ مسار التساؤل حول ما سيؤول إليه الوضع في السودان، وهل سيستمر الوضع على ما كان عليه قبل بدء النزاع، وهل سيكون هناك وضع آخر مختلف بأجندة سياسية حقيقية تؤدي إلى استقرار السودان، ولكن يبقى السؤال الأكثر أهمية هو إلى متى ستستمر هذه الحرب التي لم يمضِ إلا أسبوعين عليها ونتج عنها كوارث إنسانية من نقص في الخدمات خاصة الطبية منها، إضافة إلى بداية شح في المواد الغذائية والخدمات الأخرى التي يعاني السودان من نقصها حتى قبل بداية الأزمة.