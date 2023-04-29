الجيش الأمريكي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته مؤقتا عقب تحطم 4 مروحيات

أعلن الجيش الأمريكي أنه قرر منع طائراته من التحليق لمدة 24 ساعة، الأسبوع المقبل، باستثناء المهام الأساسية، وذلك عقب تحطم 4 مروحيات خلال شهر.

وأمر رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جيمس ماكونفيل - حسبما نقلت قناة «الحرة» الأمريكية - بتجميد الطلعات الجوية بعد حادثين وقعا في ولايتي ألاسكا وكنتاكي وأسفرا عن مقتل 12 شخصا.

وقال إن هذا القرار يمنع جميع طياري الجيش من الطيران باستثناء المشاركين في مهام أساسية، إلى أن يكملوا التدريب اللازم.. وخلال هذه الفترة سيراجع الجيش إجراءات الموافقة وإدارة المخاطر وبرنامج التدريب على صيانة الطيران وتوحيد تدريب الأطقم الجوية وإدارتها ومسؤولية الإشراف.

وأضاف أن الوحدات العاملة يجب أن تنجز هذا التوقف من الأول إلى الخامس من مايو المقبل، والحرس الوطني والاحتياط بحلول 31 مايو المقبل.

ولقي 3 جنود أمريكيين مصرعهم وأصيب آخر يوم الخميس الماضي في تصادم مروحيتين هجوميتين من طراز أباتشي أثناء عودتهما من تدريبات في ألاسكا.

وفي نهاية مارس، قتل تسعة جنود في تحطم مروحيتين من طراز «بلاك هوك» خلال تمرين في ولاية كنتاكي.