إستونيا: المساعدات لأوكرانيا تجاوزت 500 مليون يورو منذ بدء الأزمة مع روسيا

أكد وزير خارجية إستونيا مارجوس تساخنا، أن بلاده قدمت مساعدات لأوكرانيا بأكثر من 500 مليون يورو منذ بدء الأزمة مع روسيا، معربا عن التضامن والدعم الكامل لكييف.

وقال «تساخنا» - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية الرسمية، اليوم السبت - «إن إستونيا دعمت أوكرانيا واستثمرت أكثر من 500 مليون يورو، وأنها ستنضم أيضًا إلى جهود إعادة إعمار أوكرانيا وستؤيد طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)».

وأضاف وزير الخارجية الإستوني، أن بلاده تؤيد إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة روسيا على ما وصفه بـ«الجرائم المُرتكبة في أوكرانيا».

وأشارت «يوكرين فورم» إلى أن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، أعرب عن امتنانه لإستونيا لمبادرة تزويد أوكرانيا بالذخيرة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولمشاركتها في إعادة الإعمار ودعم التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي للأوكرانيين.