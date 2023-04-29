روسيا تنقل سلاح جديد إلى أوكرانيا: دبابة بألوان خاصة قادرة على التخفي

نقلت روسيا سلاحها السري الجديد إلى منطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الجيش الروسي بدأ في استخدام أحدث دبابات «تي- 14» المعروفة باسم «أرماتا» في منطقة العمليات الخاصة.

وضع طلاء خاص للتخفي على هذه المركبات

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن الصحفي البريطاني، طارق ماهر، إن هذه الدبابات مزودة بأسلحة متطورة، ويمكن أن تكون أيضًا خفية للعدو، بسبب وضع طلاء خاص للتخفي، ما يجعلها غير مرئية للرادارات، إذ طور الروس بشكل خاص، طلاء إخفاء يسمى «مانتيا»، يمتص موجات الرادار، ويصدها وينثرها في الوقت نفسه.

وأوضح الصحفي البريطاني، أن دبابات «تي- 14»، فيها برج غير مأهول مجهز بسلاح قوي عيار 125 ملم.

قوة نيران مثيرة للإعجاب

وبحسب «سبوتنيك»، فإن الخبراء العسكريون الغربيون، لفتوا الانتباه مرارًا وتكرارًا إلى المستوى العالي من القدرات القتالية لدبابات أرماتا، حيث قال، أستاذ الذكاء الاصطناعي والروبوتات في جامعة شيفيلد نويل شاركي، إن هذه الدبابات لديها قوة نيران، وصفها بأنها مثيرة للإعجاب، ولديها برج مستقل تمامًا، يمكنه الدوران 360 درجة بسرعة عالية، ما يسمح له بضرب العدو في أي اتجاه، كما أن درعها قادرا على تحمل الضربة المباشرة من الأسلحة الحديثة المضادة للدبابات والأسلحة القتالية القريبة.