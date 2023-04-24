أخبار روسيا وأوكرانيا.. تقدم جديد في باخموت وهجوم صاروخي على ليسيتشانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم تحقيق قواتها تقدما ميدانيا جديدا في باخموت، عقب سيطرتها على مواقع جديدة غربي المدينة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، وذلك ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

وقالت القوات الروسية إنها انتزعت السيطرة على مزيد من الأراضي في المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا، وسيطرت على مربعين سكنيين آخرين في أحياء باخموت الغربية، منوهة إلى أن وحدات محمولة جوا تقدم تعزيزات إلى الشمال والجنوب.

هجوم صاروخي يستهدف قوات نظام كييف في مدينة ليسيتشانسك

وضمن أخبار روسيا وأوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير 3 أحياء جديدة في الجزء الغربي من مدينة باخموت، وأن القوات الأوكرانية لم تعد تسيطر على أكثر من 10% من المدينة الاستراتيجية.

وشن العسكريون الروس هجوما صاروخيا على القوات الأوكرانية في اتجاه مدينة ليسيتشانسك، استهدف مستودعات تزود بالوقود قرب باخموت، كما نفذت القوات الروسية ضربة مدفعية على وحدات مشاة البحرية الأوكرانية في منطقة نوفوكالينوفو.

العثور على مسيرة مزودة بمادة متفجرة سقطت شمال شرقي موسكو

وضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، أفاد مصدر أمني روسي، اليوم، بأن القوات الروسية تمكنت من العثور على مسيرة مزودة بمادة متفجرة سقطت شمال شرقي موسكو، وفقا لما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

أوضح المصدر أن الجهات المختصة بدأت في التحقيق في ملابسات الحادث بهدف تحديد الأطراف ذات الصلة.