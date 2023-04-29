مدبولي: منظومة دعم الصادرات ستكون مميكنة بالكامل في يوليو المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، ستكون المنظومة الخاصة بدعم الصادرات من خلال صندوق تنمية ودعم الصادرات، مميكنة بالكامل، «ودي كانت شكاوى للمصدرين، إننا بنقدم الورق، وبنقعد ما يقرب من سنة عقبال ما يتصرف لينا، أو الأمور تُقر وتتصرف».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»: «لا إحنا النهاردة من وقت ما يقدم الورق وبحد أقصى 3 شهور تكون الفلوس مسددة بالكامل للمستثمر، والمصنع، وبالتالي يقدر يستفيد من هذه الموارد في خلال العام المالي اللي هو بيشتغل فيه وتبقى داخلة في موزناته وحساباته».

وأوضح رئيس مجلس الوزراء: «ده شيء مهم جدًا الفترة الجاية عشان ندعم الصادرات، وده جزء مهم بأكد عليه في مجال الصناعة إننا نتحرك فيه بقوة».