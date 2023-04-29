مدبولي: تخصيص 10 مليارات جنيه كدفعة سادسة من متأخرات التصدير

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا تحركنا في الفترة السابقة في عدد من الخطوات لدعم قطاع الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه منذ أيام قليلة في اجتماع مع وزير المالية، تم إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات أو الأرقام المتأخرة لأعباء الصادرات، بقيمة 10 مليارات جنيه سيتم إتاحتها خلال الفترة القادمة وذلك بهدف تغطية قيم دعم الصادرات للشحنات التي قام بها المصنعين والمصدرين حتى 31 ديسمبر من العام الماضي 2022.

وأضاف رئيس الوزراء: «الحكومة عملت برنامج مهم جدا كبرنامج جديد سيستمر لمدة 3 سنوات قادمة اعتبارا من العام المالي القادم بضوابط محددة ثابتة، وهذا البرنامج تم التوافق فيه مع مجالس التصدير والغرف التجارية، وتم وضع أول عام منه عام 2023/ 2024 ما يقرب من 30 مليار جنيه دعم صادرات وذلك على الرغم من الأزمة الكبيرة التي يمر بها العالم كله».

وأكد: «كل تركيزنا اليوم على ترشيد الانفاق، وكيفية الحفاظ على انضباط الموازنة، ولكن كان التأكيد على أن زيادة دعم الصادرات قضية أمن قومي وقضية استمرار للدولة المصرية، لذلك تم رفع قيمة دعم الصادرات للعام المالي القادم الذي يعتبر أول واحد من الثلاث سنوات سالفة الذكر»، ذاكرا ان هذا العام كان مخصص 8 مليارات فقط».