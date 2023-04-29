«مدبولي»: الدولة خصصت 45 مليار جنيه لتوريد القمح المحلي من المزارعين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تتحرك في النهوض بقطاع الزراعة بشكل كبير جدًا من خلال مشروعات التوسع الأفقي ومشروعات الاستصلاح، «إحنا بنتحرك فيها بصورة كبيرة جدا، لكن في نفس الوقت كان كل حرصنا عشان نبدأ نشجع ونحفز الفلاح المصري على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ابتدينا نتكلم عن موضوع الزراعات التعاقدية وإن احنا نلتزم كدولة بأرقام محددة».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»: «أهم شيء عاوز أقوله، هو رفع الحكومة حافز توريد الإردب من القمح من 1250 جنيها إلى 1500 جنيه، إحنا النهارده فقط الدولة مخصصة 45 مليار جنيه لعملية توريد القمح المحلي، مش بتكلم على استيراد القمح الخارجي، لكن بتكلم فقط على القمح المحلي، وعاوز أقول بس رقم عشان كلنا نشعر بيه، الرفع من 1250 لـ 1500 يعني زيادة 250 جنيها على الإردب، يبقى على الطن 1675 جنيها زودناهم للفلاح».

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن تلك الزيادة تُحمل الدولة مليارات الجنيهات، «بتكلم إني بستهدف آخذ من الفلاحين 4 ملايين طن، ده لوحده 6.7 مليار جنيه زيادة، ما كانتش موجودة في الموازنة، لكن لتشجيع الفلاح المصري عشان هو يورد للدولة، وكل اللي احنا بنقوله عاوزين يبقى عندنا حافز يخلي الفلاح المصري يكسب من المحاصيل بتاعته وتبقى عنده فكرة إنه يورد للدولة طالما شايف إنه سعر مجزي، عشان كده احنا رفعنا بالمقدار الكبير ده».