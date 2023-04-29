مدبولي: يتم العمل على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إينه يتم العمل على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وأحيانا تظهر أخبار خاطئة وتسريبات عن أن الدولة تنوي طرح شركات معينة في البورصة، وبالتالي سهم تلك الشركات ينزل في الأرض.

وتابع: «نحن نتكلم عن أصول الدولة المصرية، ودورنا ومسؤوليتنا كحكومة هو تعظيم الاستفادة من هذه الأصول وأن نحصل منها على أكبر عائد، وبالتالي نتحرى أقصى درجات الحرفية لكي نحقق ما نريده»، مؤكدًا أن الدولة تسير في هذا البرنامج بقوة وتعلنه، كما أن الدولة لن تتراجع عنه، بالعكس هناك شركات أكبر وعدد أكبر يجري اليوم إدخالها في هذا البرنامج.

وأضاف: «كنا أعلنا أن هناك شركتين تابعتين للقوات المسلحة هما: وطنية وصافي، حاليا القوات المسلحة أعطتنا عددا أكبر بكثير من الشركات يجري اليوم تجهيزها للطرح، فاليوم نتحدث عن عدد أكثر من 10 شركات أخرى يتم تجهيزها لعمليات الطروحات».