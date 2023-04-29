مدبولي: الدولة لم تقم بزيادة سعر رغيف الخبز وتتحمل فرق التكلفة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن في موسم حصاد القمح العام الماضي، كان سعر توريد الإردب للحكومة 810 جنيهات، «لو حضرتكم فاكرين، إحنا عملنا وقتها زيادة 60 جنيها فقط، لكن وصلنا النهاردة لـ 1500 جنيه خلال عام واحد، وده كله عشان ندعم الفلاح المصري، وفي نفس الوقت اللي أنا برفع فيه كل ده للفلاح، هو نفس الفلاح اللي بياخد الخبز المدعم من الدولة، ولم نزود سعر الخبز المدعم، ونتحمل فرق التكلفة».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»: «معنى ذلك أن الدولة عمالة تتحمل كل ده، ده شيء مهم لازم نبقى واخدين بالنا منه، الدولة المصرية والحكومة بتعمل إيه عشان تدعم القطاعات الإنتاجية وتشيل عبء كبير جدا في هذه المرحلة، وأنا بقولها، وبمنتهى الوضوح، مفيش حكومات تانية تتحمل هذه الأعباء بهذا الحجم في ظروف دولة زي مصر».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «أرجوا حضراتكم نتابع كل اللي بيحصل في العالم كله، ونشوف حتى التظاهرات اللي بتطلع، واعتراضات المواطنين في دول متقدمة على إن الحكومات بتاعتهم بترفض عمل أي إجراءات من شأنها مجرد إنها تستوعب الزيادات اللي بتحصل، كله بيتحمل على المواطن في الآخر».