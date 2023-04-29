مدبولي: السياحة المصرية تحقق طفرة خلال المرحلة الحالية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع السياحة المصرية مهم للغاية، ومن جلوسه مع رجال السياحة المصرية وجد أن القطاع يحقق طفرات كبيرة في الوقت الحالي متمنيًا استمرار هذا الأمر، موضحًا: «كان هناك رغبة من رجال السياحة إن احنا نضيف قطاع السياحة للمبادرة اللي اتعملت بسعر الفائدة الـ 11% للقطاعات الإنتاجية، كنا إحنا عملناها لقطاعات الصناعة والزراعة، ودول الحقيقة كانت قيمتهم حوالي 150 مليار جنيه».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»: « في المبادرة دي قولنا هنبقى نحمل على المصنع والمنتج الزراعي في المشروعات بتاعتهم 11% والدولة تشيل باقي سعر الفائدة، فاحنا دخلنا أيضا قطاع السياحة، بما قيمته حوالي 10 مليار جنية عشان يدخل في نفس المنظومة مع طبعا بعض الضوابط، اللي هيستفيد من هذه المبادرة الجديدة يبقى الجزء الأكبر من دخله الدولاري يدخل جوه البنوك المصرية».

وأكد رئيس مجلس الوزراء: «ده اللي حصل بالاتفاق مع رجال السياحة، هيبقى مرتبط أنه يستفيد من هذه المبادرة المدعومة بصورة كبيرة جدا، ان الدخل الأكبر والأعظم من السياحة يبقى يتحول مباشرة للبنوك المصرية عشان يبقى نستفيد من هذه الموارد المهمة جدا، المعلومات اللي بقولها دي عشان كلنا نبقى شايفين احنا بنتحرك ازاي عشان دعم القطاعات المختلفة ومنها السياحة».