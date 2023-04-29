مدبولي: القطاع الخاص المصري وطني والدولة تعتمد عليه في قيادة الاقتصاد

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن مسألة تمكين القطاع الخاص ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص وهل الدولة جادة في إتاحة المجال للقطاع الخاص فعليا أم لا؟

وتابع خلال مؤتمر صحفي منذ قليل: «القطاع الخاص المصري قطاع وطني، والدولة المصرية في الظروف الطبيعية طوال عمرها كانت تعتمد على القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد، وهذا الوضع كان مستمرا حتى عام 2011، والظروف التي مرت بها الدولة المصرية كانت النقطة الفاصلة والفارقة».

وأضاف: «طبيعي أي قطاع خاص مع اضطرابات سياسية وأزمات متواجدة، يكون هناك إحجام عن التوسع أو الدخول بقوة في دولة تحتاج اليوم كل عام إلى مليون فرصة عمل جديدة، لذلك كان الطبيعي على أي قطاع خاص سواء الخارجي أو الداخلي أن يبطئ من خطواته عن مزيد من الاستثمارات والتوسع في دولة الأوضاع فيها غير مستقرة».

وأشار إلى أنه في عام 2013 وبداية 2014، كانت نسبة البطالة في مصر تجاوزت 13%: «الدولة لو كانت استمرت بنفس هذه الطريقة بدون أن تدخل بقوة في استثمارات عامة ومشروعات ما كانتش هتقدر تشغل شبابها، وكان الرقم ده تجاوز الـ20% اليوم»، متابعًا بأن الهدف الرئيسي من المشروعات المُقامة والبينة الأساسية التي جرى إنشاؤها وكانت مطلوبة منذ 40 عام مضى، هو توفير ملايين من فرص العمل للشباب الذي جعلنا في آخر أرقام البطالة 7.2% رغم الأزمات العالمية.

الدولة اليوم بتقول للقطاع الخاص اتفضل أدخل معانا وخد شركات

وأضاف: «الدولة لما دخلت في الاستثمار كان بهدف إعادة عجلة الاقتصاد مرة أخرى»، متابعًا بأن الرئيس الأمريكي منذ شهر في خطاب حالة الاتحاد أعلن أن الحكومة الأمريكية ستتوسع في استثماراتها العامة المرحلة القادمة نتيجوة لتباطؤ الاقتصاد وستركز على القطاعات التي لا يتسطيع القطاع الخاص العمل بها، وهذا ما قامت به الدولة المصرية منذ عام 2014-2015 حتى تقف البلد مرة أخرى.

وتابع: «إحنا عملنا بنية أساسية كبيرة ومشروعات ضخمة، والدولة اليوم بتقول للقطاع الخاص اتفضل ادخل معانا خد شركات واستحوذ على هذه المشروعات واشتغل فيها والأهم المشروعات الجديدة كلها في القطاعات التي ظهرت في وثيقة سياسية الملكية، فالدولة المصرية بتقول للقطاع الخاص اتفضل واشتغل فيها بالكامل».