«ملك» تتحدى فقدان البصر وتتفوق دراسيا ورياضيا: والدتي شجعتني (صور)

لم تستسلم ملك إبراهيم السويسي منذ فقدانها البصر في الرابعة من عمرها، بل واصلت حياتها بالتحدي والإصرار، لتحلم وتجتهد وتبذل قصارى جهدها حتى أصبحت بنت مدينة رأس البر بدمياط، صاحبة الاثني عشر عاما، الطالبة بالصف السادس الابتدائي، بطلة متوجة في عدة ألعاب رياضية منها الكاراتيه ورفع الأثقال والحسابات الذهنية على مستوى العالم، رافعة شعار «نعم للعزيمة والإصرار.. لا يوجد مستحيل».

تحدي الإعاقة وتحقيق البطولات

بدأت حكاية «ملك» مع إصابتها في عينيها، بحسب حديث والدتها مي أيمن حجاج لـ«الوطن»، «ملك كانت طفلة طبيعية جدا، وفي عمر 4 سنوات شعرت بآلام في المعدة وقيء مستمر، وجرى عرضها على أكثر من طبيب بمحافظة دمياط، ومع الأيام تأخرت حالتها وتأثرت الحركة والذاكرة والنظر، وأجريت لها عملية في المخ وأصيبت بعدها بإعاقة في العين لتصبح كفيفة».

تضيف والدة ملك، أن ابنتها كانت تتعامل مع من حولها على أنها طبيعية، وتحدت إعاقتها وتفوقت رياضيا ودراسيا والتحقت بالمدرسة الابتدائية العادية وليست للمكفوفين بتشجيع المحيطين بها، مؤكدة أنها محبوبة من زملائها ولم تتعرض للتنمر أبدا، كما تفوقت طوال الخمس سنوات وكانت تحصل على المراكز الأولى في المدرسة، وحصلت على شهادة تقدير في مسابقة تحدي القراءة العربي ومؤهلة لنفس المسابقة على مستوى الجمهورية.

المركز الرابع عالميا في الحساب الذهني

وبجانب التفوق الدراسي والرياضي لـ«ملك»، شاركت في مسابقة للحساب الذهني، وتفوقت فيها وحصلت على المراكز الأولى في عدة مسابقات على مستوى المحافظة والجمهورية، كما شاركت في مسابقة العالم للحساب الذهبي «أونلاين» وحصلت على المركز الرابع عالميا.

دور جمعية الرياضيين لمتحدي الإعاقة

كما أكد الكابتن صبري البرعي، رئيس جمعية الرياضيين لمتحدي بدمياط، لـ«الوطن»، أن الجمعية بدورها تهتم بأصحاب القدرات الخاصة، وجرى التواصل مع «ملك» ودعمها وتشجيعها، واقترحت عليها الجمعية ممارسة رياضة رفع الأثقال، وبعد 10 أيام فقط من الاقتراح كانت تقام بطولة جمهورية لرفع الأثقال، وكانت ملك تتدرب أكثر من 3 ساعات يوميا تحت قيادة متخصصين في اللعبة من قبل الجمعية، وحققت مركز أول وميدالية ذهبية في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال، وبعد شهرين اشتركت في بطولة كأس مصر، وحصلت أيضا على مركز أول والميدالية الذهبية.

قادرون باختلاف

«تشجيع والدتي وجمعية الرياضيين والناس حفزني»، بهذه الكلمات بدأت «ملك» حديثها لـ«الوطن»، مضيفة أن أمنياتها وطموحاتها أن تحقق بطولات عالمية وأن ترفع اسم مصر عاليا، مضيفة «بجانب الرياضة أتمنى دراسة البرمجة والكمبيوتر، وأحلم أن أشارك في برنامج «العباقرة» لأثبت أن حملة «قادرون باختلاف» التي دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكنت من تغيير واقع العديد من ذوي القدرات الخاصة في مجالات متعددة، وأنهم فعلا قادرون باختلاف.