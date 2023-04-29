«حقوق إنسان النواب»: مظلة قانونية لتنظم عمل التحالف الوطني الأهلي

أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة تستضيف غدا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وبحضور الدكتورة نهي طلعت، أمين سر التحالف الوطني، لعرض ما تم من إنجازات خلال العام الماضي منذ بدء أعمال التحالف، في أعقاب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني.

وضع مظلة قانونية لتنظيم التحالف الوطني

وأضاف «رضوان»، في تصريحات صحفية اليوم، أن الاجتماع يهدف أيضًا إلى وضع إطار ومظلة قانونية تنظم وتضمن عمل التحالف الوطني، وسبل دفع نشاط العمل الأهلي.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه في سبتمبر عام 2021، وتزامنا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عاما المجتمع المدني، ومنذ ذلك الإعلان وعلى مدار عام كامل استطاعت مصر أن تحقق نقلة نوعية في مفهوم العمل الأهلي والتنموي، عبر توحيد جهود منظمات المجتمع المدني المصرية، وتشكيل التحالف الوطني للتنمية والعمل الأهلي، لترسيخ قواعد تضمن المشاركة الفعالة للجميع من خلال ميثاق عمل يحقق أهداف تنمية المجتمع المصري جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية في جميع المجالات.

حوكمة القطاع غير الربحي

وأكد «رضوان»، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يمثل خطوة جادة نحو تطور حوكمة القطاع غير الربحي في مصر، ليتخطى حاجز المساعدات الإنسانية إلى الاستثمار الاجتماعي الشامل.