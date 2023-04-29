أكاديمية الشرطة تنظم دورتي تدريب للكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث

نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، الدورة التدريبية رقم 345 في مجالي الشرطة المجتمعية وحقوق الإنسان، بمشاركة 25 متدربا من الكوادر الأمنية من الدول الأفريقية يمثلون 11 دولة أفريقية، والدورة التدريبية رقم 375 في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، بمشاركة 19 متدرباً يمثلون 5 من دول كومنولث، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، تعزيزاً لأوجه التعاون الأمني الدولي بين وزارة الداخلية المصرية والأجهزة الأمنية بتلك الدول.

استهدفت الدورتان إعداد وتأهيل المتدربين علمياً ومهارياً، في شتى مجالات العمل الأمني تحت إشراف نخبة من ضباط الشرطة المصرية، إذ ارتكزت البرامج العلمية والتدريبية التي أعدها مركز بحوث الشرطة على عدد من المحاور العلمية والنظرية والتطبيقية، وشارك فيها نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في مجال الدورات إلى جانب المحور الثقافي والسياحي الذي أتاح الفرصة للمتدربين زيارة أشهر المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بالبلاد.