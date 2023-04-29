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مدبولي: المواطن يشعر بأهمية شبكات الطرق الجديدة

كتب:

محمود البدوي
02:50 م | السبت 29 أبريل 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشبكة الطرق التي تنفذها الدولة المصرية، «إحنا النهارده اتحركنا من مقر الحكومة إلى مدينة العبور الجديدة في فترة زمنية وجيزة جدا، من أربع سنوات عشان كنا نوصل للموقع ده كنا بناخد أضعاف هذه المدة».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»: «كل ده تكلفة المواطن كان بيتحملها تكلفة في حرق البنزين والوقود وغير كده والأهم ضياع للوقت وضياع للصحة، بدل ما آجي هنا في ساعة إلا ربع، آجي في 3 ساعات، فبوصل منهك، وازاي هشتغل وانتج؟».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «مع اللي اتعمل النهارده في البلد وهذه الشبكة العظيمة في مشروعات الطرق، أعتقد النهارده بقى المصريون كلهم يشعرون بأهمية وقيمة هذه الشبكات».

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