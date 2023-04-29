مدبولي: الدولة المصرية لم ولن تخفق في الوفاء بالتزاماتها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية لم ولن تخفق في الوفاء بالتزاماتها المالية، «على مدار الفترات السابقة، سمعنا العديد من التقارير المؤسسات الدولية اللي بتتكلم عن الأزمة الاقتصادية العالمية وخطورة تداعيات هذه الأزمة على مصر، وابتدت العديد من المؤسسات تتساءل عن مدى قدرة مصر على سداد الالتزامات المالية».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن البعض بدأ يشكك في قدرة الدولة، و«هل الدولة المصرية هتكون قادرة على الالتزام بالأقساط اللي هتبقى عليها في عامي 2023 و2024؟، وابتدى بناء على هذا الكلام يتعمل تقييم للدولة المصرية».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «خليني هنا انتهز الفرصة وأكد إن الدولة المصرية لم تخفق ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها، دي ثوابت في السياسة المصرية، وفي العقيدة بتاعتنا كدولة، وتوجيه من القيادة السياسية، مصر تحترم التزامتها بالكامل».