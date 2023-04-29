مديرة المكتب البابوي للمشروعات: هدفنا التعليم وإنشاء المدارس

قالت بربارة سليمان، مديرة المكتب البابوي للمشروعات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن المكتب أنشأه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال عام 2012 والهدف منه ملف التعليم وتشجيع الإيبارشيات على إنشاء مدارس أكثر، وأن الأسقف الذي يحتاج إلى إنشاء مدرسة يتم مساعدته في ذلك.

برامج المكتب البابوى للمشروعات

وأضافت خلال لقاء مع صحفيي الملف القبطي، اليوم السبت، أن مع مرور الوقت نعمل على 4 برامج منها عيون مصر، الذي يستهدف وجود مدرسة في كل إيبارشية، برنامج كيمي للمشروعات الصحية ويعمل البرنامج على تقديم أعلى معايير الخدمة الصحية والطبية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وبرنامج راكوتي لتطوير المؤسسات وبناء القدرات حيث يدعم البرنامج العمل المؤسسي للكنيسة، برنامج سانت مارك للمساعدات الإنسانية.

وتابعت «بدأنا بالتعليم لكن مصر والعالم كله يواجه أزمة الطعام والوضع الاقتصادي، لذلك في الفترة المقبلة سنساعد في مواجهة الفقر والجوع والعمل على الحد من آثار التغيرات المناخية، وكذلك تمكين المرأة وتعزيز مكانتها الاجتماعية في المجتمع، والاهتمام بالتعليم والصحة».

وجاء ذلك خلال لقاء قداسة البابا تواضروس مع صحفيي الملف القبطي في لقاء تحت عنوان «لنعمل سويًا»، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وبمشاركة الأنبا يوليوس، الأسقف العام للخدمات الاجتماعية والعامة، والقمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقمص بولس حليم، كاهن كنيسة مارجرجس بالقللي، وعدد من المسؤولين عن الميديا القبطية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.