مدبولي: استخراج 13 رخصة ذهبية اليوم.. ولدينا 45 طلبا من شركات أخرى

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه ما زالت هناك مشكلات كثيرة في عملية الإجراءات والموافقات: «وحدة حل مشاكل المستثمرين، بتتحرك كل أسبوع، ويمكن أنا اللي هرأس بنفسي اجتماع اللجنة حتى نتابع مع كل الجهات سرعة الإنجاز».

وأوضح أن الـ 3 مصانع التي زارها اليوم، كان لديها مشكلات أو كانت متوقفة، واليوم يتكلمون على أنه في خلال سنة من اليوم سيكون لديهم أكبر مصنع في العالم موجود في مدينة العاشر، وستكون صناعة السيارت في العالم كله معتمدة على هذه الصناعة الموجودة في مصر.

وأضاف: «أما بالنسبة لمسألة الأرض التي سيقام عليها المصنع، بكرة هيستلموها عشان يستطيع تشغيل المصنع على النصف الأول من العام القادم، وهذا ما نتحرك فيه كدولة وهو حل المشكلات والاستماع للمواطنين»، متابعًا: «وبالنسبة لتفعيل موضوع الرخصة الذهبية، جرى استخراج 13 رخصة اليوم، ولكن هناك 45 طلبا من شركات أخرى يجري العمل على استخراجها خلال الأيام القادمة وسنستمر في التوسع».