حبس شاب بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بحلوان.. محام يكشف العقوبة المتوقعة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي، وأمرت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

مبالغ مالية عملات محلية

كشفت التحقيقات، أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الجيزة، كان يزاول نشاطه غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذاً من دائرة قسم شرطة حلوان مسرحاً له، وأثناء ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية - أجنبية، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وأضاف المتهم بتحصله على العملات الأجنبية من المترددين على مكاتب الصرافة راغبي تحويل العملات الأجنبية عن طريق إقناعهم بتغيير العملات بسعر أفضل.

تعرف على عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

يقول المحامي أحمد عزت الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد 111 و113 و114 و117 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.