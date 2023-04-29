مدبولي: مصر قادرة على سداد جميع التزاماتها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية قادرة على سداد جميع التزاماتها، موضحًا أن هناك مؤسسات دولية شككت في قدرة الدولة المصرية على هذا الأمر، «أول ما حصلت الأزمة الروسية قالوا مصر مش هتعدي عام 2022 إلا وتخفق، عديناها، اتقال هييجي شهر فبراير ومصر عليها سداد 3.5 مليار دولار ومش هتقدر تسددهم، اتسددوا».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، «بأكد لحضراتكم واحنا موجودين النهارده، مصر إن شاء الله قادرة إنها تسدد كل التزامتها، دي رسالة طمأنة لينا كلنا عشان نبقى عارفين الموقف إيه، الكلام ده بيتم، مش مجرد كلام، عندنا خطة واضحة والتزاماتنا إيه وعارفين نوفر لها مورادها».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «الدولة المصرية لن تخفق في تسديد الالتزامات اللي عليها، خليني أتكلم بمنتهى الوضوح، التقارير بتتكلم على إيه، بيقولوا الدولة المصرية غير قادرة على الالتزام، واحنا قولنا إننا قادرين، بيتكلموا عن تباطؤ عملية الأطروحات وبيع الأصول وإن الدولة مش عاوزة تتخارج بالسرعة المطلوبة، وهذا أمر غير صحيح».