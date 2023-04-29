وزير الخارجية يقدم العزاء لأسرة الشهيد محمد الغراوي.. (صور)

قدم وزير الخارجية المصرية سامح شكري واجب العزاء لأسرة محمد الغراوي شهيد وزارة الخارجية بالسودان، وذلك خلال استقباله لهم.

وزير الخارجية يستقبل أسرة الشهيد محمد الغراوى، فقيد وزارة الخارجية الذي استشهد أثناء أداء مهام عمله فى الخرطوم مؤخراً…. وزير الخارجية يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد ويؤكد تسخير كافة الإمكانيات لتلبية احتياجات الأسرة pic.twitter.com/sTOxOxOlka — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) April 29, 2023

وكانت وزارة الخارجية، أصدرت بيانا تنعى فيه ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر بالخرطوم محمد الغراوي.

استشهد محمد الغراوي يوم الإثنين الماضي 24 أبريل 2023، وذلك أثناء توجهه من منزله إلى مقر السفارة المصرية بالخرطوم لمتابعة إجراءات إجلاء المواطنين المصريين بـ السودان.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، فهي تحتسب فقيدها الغالي شهيداً عند الله - عز وجل، ورمزا للتضحية والفداء فى سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا.

ووفقا لقناة «إكسترا نيوز»، التي أذاعت في خبر عاجل أمس الجمعة خبر وصول مجموعة جديدة من المصريين العائدين من السودان، وذلك عقب نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم ليصلوا إلى مطار قاعدة شرق القاهرة.